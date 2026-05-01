Rencontre-Dédicace Julie MULLER-VOLB Bitche
Rencontre-Dédicace Julie MULLER-VOLB Bitche samedi 23 mai 2026.
Bitche
Rencontre-Dédicace Julie MULLER-VOLB
42 rue du Maréchal Foch Bitche Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Rencontre-Dédicace avec Julie MULLER-VOLB pour son second passage à la Mini-librairie avec son tout dernier titre.
Après deux énormes coups de cœur avec Cocktails, tocard et sable chaud puis Vin chaud et plans foireux , Julie nous présente pour sa deuxième rencontre dédicace à L’Atelier² sa toute dernière nouvelle comédie romantique Mojito, road trip et joyeux bordel . Une belle évasion rocambolesque avec des secrets de famille et un sprint final bouleversant. Vous pourrez également trouver l’ensemble de ses ouvrages à la mini-librairie de L’Atelier².Tout public
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42 rue du Maréchal Foch Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 9 53 32 79 79
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English :
Meet Julie MULLER-VOLB for her second visit to the Mini-librairie with her latest title.
After two huge successes with Cocktails, tocard et sable chaud and Vin chaud et plans foireux , Julie presents her latest romantic comedy Mojito, road trip et joyeux bordel for her second book signing at L’Atelier². It’s a rollicking escape with family secrets and a shocking final sprint. You can also find all her books at L?Atelier²?s mini-library.
L’événement Rencontre-Dédicace Julie MULLER-VOLB Bitche a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DU PAYS DE BITCHE
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