Bitche

Rencontre-Dédicace Julie MULLER-VOLB

42 rue du Maréchal Foch Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rencontre-Dédicace avec Julie MULLER-VOLB pour son second passage à la Mini-librairie avec son tout dernier titre.

Après deux énormes coups de cœur avec Cocktails, tocard et sable chaud puis Vin chaud et plans foireux , Julie nous présente pour sa deuxième rencontre dédicace à L’Atelier² sa toute dernière nouvelle comédie romantique Mojito, road trip et joyeux bordel . Une belle évasion rocambolesque avec des secrets de famille et un sprint final bouleversant. Vous pourrez également trouver l’ensemble de ses ouvrages à la mini-librairie de L’Atelier².Tout public

0 .

42 rue du Maréchal Foch Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 9 53 32 79 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet Julie MULLER-VOLB for her second visit to the Mini-librairie with her latest title.

After two huge successes with Cocktails, tocard et sable chaud and Vin chaud et plans foireux , Julie presents her latest romantic comedy Mojito, road trip et joyeux bordel for her second book signing at L’Atelier². It’s a rollicking escape with family secrets and a shocking final sprint. You can also find all her books at L?Atelier²?s mini-library.

L’événement Rencontre-Dédicace Julie MULLER-VOLB Bitche a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DU PAYS DE BITCHE