Rencontre Dédicace Kévin BARTH 42 Rue Maréchal Foch Bitche

Rencontre Dédicace Kévin BARTH

42 Rue Maréchal Foch 42 RUE MARECHAL FOCH Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 15:30:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Kévin dédicacera à lamini-librairie son tout premier roman L’équilibre des Origines Les Cinq Souffles du Monde

Et si le sceau protégeant l’univers était le véritable mensonge ? L’amour s’est brisé, et la vanité humaine a finalement libéré les ténèbres. L’apocalypse est la seule vérité restante.

Quatre amis doivent mener une quête où les combats épiques ne sont que le prélude à un procès divin.

Kevin, lecteur et auteur de récits, explore la dualité du monde. Il utilise la puissance des mots pour provoquer la remise en question et offrir de nouvelles perspectives sur l’existence.Tout public

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42 Rue Maréchal Foch 42 RUE MARECHAL FOCH Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 9 53 32 79 79

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English :

Kévin will be signing his first novel L’équilibre des Origines Les Cinq Souffles du Monde at lamini-librairie

What if the seal protecting the universe was the real lie? Love has broken, and human vanity has finally unleashed the darkness. The apocalypse is the only truth left.

Four friends embark on a quest where epic battles are only the prelude to a divine trial.

Kevin, a reader and storyteller, explores the duality of the world. He uses the power of words to provoke questioning and offer new perspectives on existence.

L’événement Rencontre Dédicace Kévin BARTH Bitche a été mis à jour le 2026-03-23 par OT DU PAYS DE BITCHE