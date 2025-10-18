Rencontre-dédicace La colère de Fantômas Villers-Cotterêts

Rencontre-dédicace La colère de Fantômas Villers-Cotterêts samedi 18 octobre 2025.

Rencontre-dédicace La colère de Fantômas

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

2025-10-18

Échangez avec Olivier Bocquet, scénariste de bande dessinée et auteur de polars, autour de La colère de Fantômas, libre adaptation en bande dessinée de l’œuvre de Marcel Alain et Pierre Souvestre qui est Fantômas ? Pourquoi fascine-t-il toujours autant ?

Suivie d’une séance de dédicace

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France a.tutin@aisne-tourisme.com

English :

Talk to Olivier Bocquet, comic strip scriptwriter and detective novelist, about La colère de Fantômas, a free comic strip adaptation of the work by Marcel Alain and Pierre Souvestre: Who is Fantômas? Why is he still so fascinating?

Followed by a signing session

German :

Tauschen Sie sich mit Olivier Bocquet, Comic-Szenarist und Krimiautor, über La colère de Fantômas aus, eine freie Comic-Adaption der Werke von Marcel Alain und Pierre Souvestre: Wer ist Fantômas? Warum fasziniert er immer noch so sehr?

Anschließend Signierstunde

Italiano :

Olivier Bocquet, sceneggiatore di fumetti e scrittore di thriller, parla di La colère de Fantômas, libero adattamento a fumetti dell’opera di Marcel Alain e Pierre Souvestre: chi è Fantômas? Perché è ancora così affascinante?

A seguire, firma del libro

Espanol :

Charla con Olivier Bocquet, guionista de cómics y de novelas de suspense, sobre La colère de Fantômas, adaptación libre al cómic de la obra de Marcel Alain y Pierre Souvestre: ¿quién es Fantômas? ¿Por qué sigue siendo tan fascinante?

A continuación, firma de libros

