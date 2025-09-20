Rencontre-dédicace Lando Art Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Boulogne-Billancourt

Rencontre-dédicace Lando Art Samedi 20 septembre, 16h00 Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Rencontrez Emmanuel Bréon, spécialiste du style Art Déco et des années 30, et échangez avec lui.

Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski 28 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0155184620 https://www.boulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB Sculptures monumentales dans le hall d’entrée. Peintures de l’école de Paris. Thématiques des années 1930 (vie parisienne, paysages, voyages, décorations, mais aussi entrée en guerre). Documents relatifs aux « Dimanches de Boulogne » (autour de Juan Gris, Khanweiler, Max Jacob, Picasso, …). Art colonial. Ameublement et décoration. Plans. Maquettes. Métro : Ligne 9/Marcel Sembat Bus : 126, 175 hôtel de ville

Rencontre-dédicace avec Emmanuel Bréon

©Ville de Boulogne-Billancourt