Rencontre dédicace Laure Manel Libraire de l’Avenir Eygalières

Rencontre dédicace Laure Manel Libraire de l’Avenir Eygalières samedi 18 octobre 2025.

Rencontre dédicace Laure Manel

Samedi 18 octobre 2025 de 10h30 à 12h30. Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 12:30:00

Date(s) :

2025-10-18

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose une rencontre dédicace avec Laure Manel, le samedi 18 octobre de 10h30 à 12h30 !

Rencontre-dédicace avec l’auteure et romancière française Laure Manel à l’occasion de la sortie de son dernier roman « Nos étoiles filantes ».



« Seule survivante de l’accident qui a coûté la vie à son fiancé et ses meilleurs amis, Fanny doit à présent réapprendre à vivre. Comment expliquer à ses proches la culpabilité d’être toujours là ? L’impossibilité de renouer avec la joie ? Pour honorer la mémoire de celui qu’elle aimait et échapper à sa douleur, elle décide de réaliser son rêve à lui et de partir au Canada… »



À noter dans vos agendas, on vous attend nombreux ! .

Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

English :

The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières invites you to a book signing with Laure Manel on Saturday 18 October from 10.30am to 12.30pm!

German :

Die Buchhandlung Librairie de l’Avenir in Eygalières lädt Sie am Samstag, den 18. Oktober, von 10:30 bis 12:30 Uhr zu einer Signierstunde mit Laure Manel ein!

Italiano :

La Librairie de l’Avenir di Eygalières organizza una firma del libro con Laure Manel sabato 18 ottobre dalle 10.30 alle 12.30!

Espanol :

La Librairie de l’Avenir de Eygalières organiza una firma de libros con Laure Manel el sábado 18 de octubre, de 10.30 a 12.30 h

L’événement Rencontre dédicace Laure Manel Eygalières a été mis à jour le 2025-09-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles