Rencontre dédicace Laure Manel Libraire de l’Avenir Eygalières

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose une rencontre dédicace avec Laure Manel, le samedi 18 octobre de 10h30 à 12h30 !
Rencontre-dédicace avec l’auteure et romancière française Laure Manel à l’occasion de la sortie de son dernier roman « Nos étoiles filantes ».
« Seule survivante de l’accident qui a coûté la vie à son fiancé et ses meilleurs amis, Fanny doit à présent réapprendre à vivre. Comment expliquer à ses proches la culpabilité d’être toujours là ? L’impossibilité de renouer avec la joie ? Pour honorer la mémoire de celui qu’elle aimait et échapper à sa douleur, elle décide de réaliser son rêve à lui et de partir au Canada… »
À noter dans vos agendas, on vous attend nombreux ! .
Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com
English :
The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières invites you to a book signing with Laure Manel on Saturday 18 October from 10.30am to 12.30pm!
German :
Die Buchhandlung Librairie de l’Avenir in Eygalières lädt Sie am Samstag, den 18. Oktober, von 10:30 bis 12:30 Uhr zu einer Signierstunde mit Laure Manel ein!
Italiano :
La Librairie de l’Avenir di Eygalières organizza una firma del libro con Laure Manel sabato 18 ottobre dalle 10.30 alle 12.30!
Espanol :
La Librairie de l’Avenir de Eygalières organiza una firma de libros con Laure Manel el sábado 18 de octubre, de 10.30 a 12.30 h
