Rencontre dédicace Laurence Tardieu – FLERS Flers 18 juin 2025 14:00

Orne

Rencontre dédicace Laurence Tardieu FLERS 9 Rue du Collège Flers Orne

Début : 2025-06-18 14:00:00

fin : 2025-06-18 16:00:00

2025-06-18

Partenariat avec Les DOTis de l’hôpital de Flers, la médiathèque de Flers et la librairie Quartier Libre.

Thème de cette rencontre :

Un état d’esprit qui permet de mieux appréhender la souffrance du patient médicalisé avec l’épreuve du don compatible, et, la grande reconnaissance qu’elle porte pour les services hospitaliers, trop souvent sous tension.

FLERS 9 Rue du Collège

Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 91 60 librairie.quartierlibre@gmail.com

English : Rencontre dédicace Laurence Tardieu

Partnership with Les DOTis de l?hôpital de Flers, the Flers media library and the Quartier Libre bookshop.

Theme of the meeting:

A state of mind that enables us to better understand the suffering of the medicalized patient, with the test of compatible donation, and the great gratitude it brings for hospital services, all too often under stress.

German :

Partnerschaft mit Les DOTis de l’hôpital de Flers, der Mediathek von Flers und der Buchhandlung Quartier Libre.

Thema des Treffens :

Eine Geisteshaltung, die es ermöglicht, das Leiden des medizinisch versorgten Patienten mit der Prüfung der kompatiblen Spende besser zu verstehen, und, die große Dankbarkeit, die sie für die Krankenhausdienste, die allzu oft unter Stress stehen, mit sich bringt.

Italiano :

In collaborazione con Les DOTis dell’ospedale di Flers, la mediateca di Flers e la libreria Quartier Libre.

Tema dell’evento:

Uno stato d’animo che ci permette di comprendere meglio la sofferenza del paziente medico con la prova della donazione compatibile, e la grande gratitudine che essa comporta per i servizi ospedalieri, troppo spesso sotto stress.

Espanol :

En colaboración con Les DOTis del hospital de Flers, la mediateca de Flers y la librería Quartier Libre.

Tema del acto:

Un estado de ánimo que permite comprender mejor el sufrimiento del paciente médico con la prueba de la donación compatible, y la gran gratitud que aporta a los servicios hospitalarios, demasiado a menudo sometidos a estrés.

