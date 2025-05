Rencontre-dédicace | Laurent Chauveton – Médiathèque municipale Lalinde, 27 mai 2025 17:00, Lalinde.

Dans le cadre du 80ème anniversaire de la Libération par l’US ARMY du STALAG VII-A de Moosburg (Allemagne) en mai 1945, et surtout d’une singulière histoire familiale, Laurent Chauveton a réalisé un récit biographique intitulé « La combe aux truffes » paru début mai 2025 aux éditions « Nature et saisons ».

Venez le rencontrer à l’occasion de cette parution pour échanger avec lui et faire dédicacer son livre. .

Médiathèque municipale Avenue du Général Leclerc

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

