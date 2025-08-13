Rencontre & dédicace Le Patrimoine maritime de Camaret-sur-Mer par Marie-Françoise Bonneau Camaret-sur-Mer
Rencontre & dédicace Le Patrimoine maritime de Camaret-sur-Mer par Marie-Françoise Bonneau
Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère
Début : 2025-08-13 14:00:00
fin : 2025-08-13 18:00:00
2025-08-13
Le Patrimoine maritime de Camaret-sur-Mer
Par Marie-Françoise Bonneau
Mercredi 13 août
⌚14h 18h
Cabane d’exposition, sur le Sillon, à côté de l’accueil de la Tour Vauban .
Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12
