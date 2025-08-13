Rencontre & dédicace Le Patrimoine maritime de Camaret-sur-Mer par Marie-Françoise Bonneau Camaret-sur-Mer

Rencontre & dédicace Le Patrimoine maritime de Camaret-sur-Mer par Marie-Françoise Bonneau Camaret-sur-Mer mercredi 13 août 2025.

Rencontre & dédicace Le Patrimoine maritime de Camaret-sur-Mer par Marie-Françoise Bonneau

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 14:00:00

fin : 2025-08-13 18:00:00

Date(s) :

2025-08-13

Le Patrimoine maritime de Camaret-sur-Mer

Par Marie-Françoise Bonneau

Mercredi 13 août

⌚14h 18h

Cabane d’exposition, sur le Sillon, à côté de l’accueil de la Tour Vauban .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre & dédicace Le Patrimoine maritime de Camaret-sur-Mer par Marie-Françoise Bonneau Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime