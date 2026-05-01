Altkirch

Rencontre-dédicace littérature avec Sylvie Pérenne

1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La librairie MILLE FEUILLES a le plaisir d’accueillir Sylvie Pérenne, pour son dernier roman Mado des Oiseaux .

On ne vous présente plus Sylvie Pérenne que vous avez déjà eu l’occasion de rentrer au Mille Feuilles pour ses précédents romans Âge d’irage et Rouge tendresse.

Ce que l’on vous présente, c’est son dernier roman Mado des Oiseaux publié chez Calmann-Levy.

Mado est une enfant placée. Ballottée de foyers hostiles etn familles d’accueil qui la rejettent, longtemps elle s’est crue fille du coucou, déposée dans des nids étrangers. Longtepms elle attendu que ses plumes poussent. Et sa liberté.

Lorsqu’elle arrive chez Liliane, Gilles et leur fils Paul, dans une maison en lisière de forêt, qu’eque chose bascule.

La nature devient son refuge, les arbres son langage. Entre les pages de Rachel Carson et les secrets de la montagne, Mado tisse une connexion viscérale avec le monde sauvage qui l’entorue. En particulier avec els oiseaux, qui se raréfient.

Mais grandir, c’est affronter la violence celles des hommes, celle de la nature. Et la sienne propre. C’est aussi répondre à une question que faisons-nous de nos blessures?

Entre engagement écologique et quête d’identité, Mado parviendra-t-elle à se libérer des siennes? 0 .

1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com

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English :

The MILLE FEUILLES bookshop is delighted to welcome Sylvie Pérenne, for her latest novel Mado des Oiseaux .

L’événement Rencontre-dédicace littérature avec Sylvie Pérenne Altkirch a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme du Sundgau