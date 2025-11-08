Rencontre dédicace Marie Bertrand Bitche

Rencontre dédicace Marie Bertrand

Marie Bertrand se fera un plaisir d’échanger avec vous, et dédicacer ses ouvrages disponibles à la mini-librairie de L’Atelier².

Strasbourgeoise, ex-prof de Lettres, l’écrivaine Marie Bertrand, alias La Dame en rouge, présente L’homme aux boutons de manchettes, Grand prix du salon du livre Strasbourg Krutenau 2018, Le dernier bain d’Adèle, Du sang sur le sable, romans policiers régionaux qui ont reçu en 2022 le prix Un autre regard sur Strasbourg , décerné par l’association Les Amis du Vieux Strasbourg et Les vivants font vivre les morts.

Dans L’homme aux boutons de manchette sont évoqués La Petite France, la Krutenau, la Neustadt des années 20, l’art verrier ; l’intrigue conduit le lecteur au musée Lalique, à Meisenthal, Goetzenbruck.

Le dernier bain d’Adèle commence aux Bains Municipaux de Strasbourg, l’enquête nous conduira au Couvent du Bon Pasteur, maison de correction pour jeunes filles, au mont Saint Odile sans oublier l’impact de la seconde guerre mondiale évoquée à travers le camp de Vorbrück-Schirmeck.

Dans Du sang sur le sable, l’auteure rappelle à travers l’assassinat d’un jeune homme les liens qui ont existé entre l’Algérie française et l’Alsace suite à l’immigration alsacienne de 1870 après l’invasion de la Prusse. Un petit tour à l’ancien Hôpital Civil, ville dans la ville, nous fera descendre à la cave des Hospices. Villages de la colonisation, Pieds Noirs, foyer harkis de Strasbourg, alimentent un récit fort documenté.

Le dernier roman, publié fin 2023, Les vivants font vivre les morts, démarre au musée Vodou de Strasbourg où un ethnologue ivoirien y est empoisonné. Comme toujours, Marie Bertrand est dans la réalité de certains lieux comme les anciennes Glacières sous l’hôtel Régent Petite France, la Brasserie des Haras, le Royal Palace à Kirrwiller. Un voyage entre Alsace et Côte d’Ivoire.

Une cinquième enquête du Commandant Charles-Edouard Keller sortira en librairie au printemps 2026.Tout public

English :

Marie Bertrand will be delighted to chat with you, and sign her books, available at L’Atelier²’s mini-library.

A native of Strasbourg and a former literature teacher, writer Marie Bertrand, aka La Dame en rouge, will be presenting L?homme aux boutons de manches, Grand prix du salon du livre Strasbourg Krutenau 2018, Le dernier bain d?Adèle, Du sang sur le sable, regional crime novels that won the 2022 prize for Un autre regard sur Strasbourg , awarded by the association Les Amis du Vieux Strasbourg, and Les vivants font vivre les morts.

L’homme aux boutons de manchette evokes La Petite France, the Krutenau, the Neustadt of the 20s, the art of glassmaking; the plot takes the reader to the Musée Lalique, Meisenthal and Goetzenbruck.

Le dernier bain d’Adèle (Adele’s Last Bath) begins at Strasbourg’s Bains Municipaux, and the investigation takes us to the Couvent du Bon Pasteur, a reformatory for young girls, and Mont Saint Odile, not forgetting the impact of the Second World War, evoked through the Vorbrück-Schirmeck camp.

In Du sang sur le sable, the author recalls, through the murder of a young man, the links that existed between French Algeria and Alsace following the Alsatian immigration of 1870 after the invasion of Prussia. A visit to the former Hôpital Civil, a city within a city, takes us down to the Hospices cellar. Villages of colonization, Pieds Noirs, Strasbourg’s Harkis home, are all part of this well-documented story.

The latest novel, published at the end of 2023, Les vivants font vivre les morts, begins in Strasbourg’s Vodou museum, where an Ivorian ethnologist is poisoned. As always, Marie Bertrand is in touch with the reality of certain places, such as the former Glacières under the Hôtel Régent Petite France, the Brasserie des Haras and the Royal Palace in Kirrwiller. A journey between Alsace and Côte d?Ivoire.

A fifth investigation by Commandant Charles-Edouard Keller will hit bookstores in spring 2026.

German :

Marie Bertrand freut sich darauf, mit Ihnen zu diskutieren und ihre Bücher, die in der Minibuchhandlung des Ateliers² erhältlich sind, zu signieren.

Die aus Straßburg stammende Schriftstellerin und ehemalige Literaturlehrerin Marie Bertrand alias La Dame en rouge präsentiert L?homme aux boutons de manchettes, Grand prix du salon du livre Strasbourg Krutenau 2018, Le dernier bain d?Adèle, Du sang sur le sable, regionale Kriminalromane, die 2022 mit dem Preis Un autre regard sur Strasbourg ausgezeichnet wurden, der von der Vereinigung Les Amis du Vieux Strasbourg verliehen wird, und Les vivants font vivre les morts (Die Lebenden lassen die Toten leben).

In L’homme aux boutons de manchette werden La Petite France, die Krutenau, die Neustadt der 20er Jahre und die Glaskunst erwähnt. Die Handlung führt den Leser ins Musée Lalique, nach Meisenthal und Goetzenbruck.

Das letzte Bad von Adele beginnt in den Stadtbädern von Straßburg, die Ermittlungen führen uns zum Kloster des Guten Hirten, einer Besserungsanstalt für junge Mädchen, zum Odilienberg und nicht zuletzt zu den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, die anhand des Lagers Vorbrück-Schirmeck aufgezeigt werden.

In Du sang sur le sable erinnert die Autorin anhand der Ermordung eines jungen Mannes an die Verbindungen zwischen Französisch-Algerien und dem Elsass, die infolge der elsässischen Einwanderung 1870 nach der Invasion Preußens bestanden. Ein kurzer Abstecher zum ehemaligen Hôpital Civil, einer Stadt in der Stadt, führt uns hinunter in den Keller der Hospizes. Die Dörfer der Kolonialisierung, die Pieds Noirs, die Harkis in Straßburg, bilden die Grundlage für eine gut dokumentierte Erzählung.

Der letzte, Ende 2023 veröffentlichte Roman, Les vivants font vivre les morts, beginnt im Vodou-Museum in Straßburg, wo ein Ethnologe von der Elfenbeinküste vergiftet wird. Wie immer befindet sich Marie Bertrand in der Realität bestimmter Orte wie den ehemaligen Glacières unter dem Hotel Régent Petite France, der Brasserie des Haras und dem Royal Palace in Kirrwiller. Eine Reise zwischen dem Elsass und der Elfenbeinküste.

Ein fünfter Fall des Kommandanten Charles-Edouard Keller wird im Frühjahr 2026 in die Buchhandlungen kommen.

Italiano :

Marie Bertrand sarà lieta di chiacchierare con voi e di firmare i suoi libri, disponibili presso la mini-biblioteca de L’Atelier².

Originaria di Strasburgo ed ex insegnante di lettere, la scrittrice Marie Bertrand, in arte La Dame en rouge, presenterà L’homme aux boutons de manches, Grand prix du salon du livre Strasbourg Krutenau 2018, Le dernier bain d’Adèle, Du sang sur le sable, romanzi gialli regionali vincitori del premio 2022 per Un autre regard sur Strasbourg , assegnato dall’associazione Les Amis du Vieux Strasbourg, e Les vivants font vivre les morts.

L’homme aux boutons de manchette evoca La Petite France, la Krutenau, la Neustadt degli anni Venti e l’arte vetraria; la trama porta il lettore al Museo Lalique, a Meisenthal e a Goetzenbruck.

Le dernier bain d’Adèle inizia ai Bains Municipaux di Strasburgo, e l’indagine ci porta al Couvent du Bon Pasteur, un riformatorio per ragazze, e a Mont Saint Odile, senza dimenticare l’impatto della Seconda guerra mondiale, evocato attraverso il campo di Vorbrück-Schirmeck.

In Du sang sur le sable (Sangue sulla sabbia), l’autore ricorda, attraverso l’omicidio di un giovane, i legami esistenti tra l’Algeria francese e l’Alsazia in seguito all’immigrazione degli alsaziani nel 1870 dopo l’invasione della Prussia. Una visita all’ex Ospedale Civile, una città nella città, ci porterà nella cantina dell’Ospizio. I villaggi della colonizzazione, i Pieds Noirs (Piedi Neri), la casa di Strasburgo per gli Harkis, sono tutti parte di questo racconto ben documentato.

L’ultimo romanzo, pubblicato alla fine del 2023, Les vivants font vivre les morts, inizia al museo Vodou di Strasburgo, dove un etnologo ivoriano viene avvelenato. Come sempre, Marie Bertrand si cala nella realtà di alcuni luoghi, come le ex Glacières sotto l’Hôtel Régent Petite France, la Brasserie des Haras e il Palazzo Reale di Kirrwiller. Un viaggio tra l’Alsazia e la Costa d’Avorio.

Una quinta indagine del comandante Charles-Edouard Keller arriverà nelle librerie nella primavera del 2026.

Espanol :

Marie Bertrand estará encantada de charlar con usted y firmarle sus libros, disponibles en la minibiblioteca de L’Atelier².

Originaria de Estrasburgo y antigua profesora de literatura, la escritora Marie Bertrand, alias La Dame en rouge, presentará L’homme aux boutons de manches, Gran Premio del Salón del Libro de Estrasburgo Krutenau 2018, Le dernier bain d’Adèle, Du sang sur le sable, novela negra regional ganadora del premio Un autre regard sur Strasbourg 2022, otorgado por la asociación Les Amis du Vieux Strasbourg, y Les vivants font vivre les morts.

L’homme aux boutons de manchette evoca La Petite France, el Krutenau, el Neustadt de los años veinte y el arte de la fabricación del vidrio; la trama lleva al lector al Museo Lalique, a Meisenthal y a Goetzenbruck.

Le dernier bain d’Adèle comienza en los Bains Municipaux de Estrasburgo, y la investigación nos lleva al Couvent du Bon Pasteur, un reformatorio para chicas jóvenes, y al Mont Saint Odile, sin olvidar el impacto de la Segunda Guerra Mundial, evocado a través del campo de Vorbrück-Schirmeck.

En Du sang sur le sable (Sangre en la arena), el autor recuerda, a través del asesinato de un joven, los vínculos que existían entre la Argelia francesa y Alsacia tras la inmigración alsaciana en 1870, después de la invasión de Prusia. Una visita al antiguo Hospital Civil, una ciudad dentro de la ciudad, nos llevará hasta la bodega del Hospicio. Pueblos de colonización, Pieds Noirs (Pies Negros), el hogar de los Harkis en Estrasburgo, forman parte de este relato bien documentado.

La última novela, publicada a finales de 2023, Les vivants font vivre les morts, comienza en el museo Vodou de Estrasburgo, donde un etnólogo marfileño es envenenado. Como siempre, Marie Bertrand está en la realidad de ciertos lugares, como las antiguas Glacières bajo el Hôtel Régent Petite France, la Brasserie des Haras y el Palacio Real de Kirrwiller. Un viaje entre Alsacia y Costa de Marfil.

Una quinta investigación del comandante Charles-Edouard Keller llegará a las librerías en la primavera de 2026.

