Rencontre-dédicace Mayane El Baze Magasin Fnac (centre commercial Victor Hugo) Valence
Rencontre-dédicace Mayane El Baze Magasin Fnac (centre commercial Victor Hugo) Valence mercredi 12 novembre 2025.
Rencontre-dédicace Mayane El Baze
Magasin Fnac (centre commercial Victor Hugo) 17 avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 17:00:00
fin : 2025-11-12 17:00:00
Date(s) :
2025-11-12
A l’occasion de la sortie de son livre Mayane de l’ombre à la lumière avec sa mère, Sandrine Thevenon, Mayane sera en dédicaces à la Fnac de Valence !
.
Magasin Fnac (centre commercial Victor Hugo) 17 avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes valence@fnac.com
English :
To mark the release of her book Mayane de l’ombre à la lumière with her mother, Sandrine Thevenon, Mayane will be signing at Fnac in Valence!
German :
Anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches Mayane de l’ombre à la lumière mit ihrer Mutter, Sandrine Thevenon, wird Mayane im Fnac in Valence signieren!
Italiano :
In occasione dell’uscita del suo libro Mayane de l’ombre à la lumière con la madre, Sandrine Thevenon, Mayane firmerà i libri alla Fnac di Valence!
Espanol :
Con motivo del lanzamiento de su libro Mayane de l’ombre à la lumière con su madre, Sandrine Thevenon, Mayane firmará libros en la Fnac de Valence
L’événement Rencontre-dédicace Mayane El Baze Valence a été mis à jour le 2025-11-08 par Valence Romans Tourisme