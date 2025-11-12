Rencontre-dédicace Mayane El Baze Magasin Fnac (centre commercial Victor Hugo) Valence

Rencontre-dédicace Mayane El Baze

Magasin Fnac (centre commercial Victor Hugo) 17 avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 17:00:00

fin : 2025-11-12 17:00:00

Date(s) :

2025-11-12

A l’occasion de la sortie de son livre Mayane de l’ombre à la lumière avec sa mère, Sandrine Thevenon, Mayane sera en dédicaces à la Fnac de Valence !

.

Magasin Fnac (centre commercial Victor Hugo) 17 avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes valence@fnac.com

English :

To mark the release of her book Mayane de l’ombre à la lumière with her mother, Sandrine Thevenon, Mayane will be signing at Fnac in Valence!

German :

Anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches Mayane de l’ombre à la lumière mit ihrer Mutter, Sandrine Thevenon, wird Mayane im Fnac in Valence signieren!

Italiano :

In occasione dell’uscita del suo libro Mayane de l’ombre à la lumière con la madre, Sandrine Thevenon, Mayane firmerà i libri alla Fnac di Valence!

Espanol :

Con motivo del lanzamiento de su libro Mayane de l’ombre à la lumière con su madre, Sandrine Thevenon, Mayane firmará libros en la Fnac de Valence

L’événement Rencontre-dédicace Mayane El Baze Valence a été mis à jour le 2025-11-08 par Valence Romans Tourisme