Rencontre & dédicace Médiathèque Jean-Louis Favre Jacob-Bellecombette samedi 4 octobre 2025.

Gratuit

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

La médiathèque Jean-Louis Favre de Jacob-Bellecombette accueillera l’écrivain chambérien Dominique Bailon pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Il présentera ses deux dernières parutions publiées aux éditions Nombre7 : L’Aigle aux ailes rouges, un roman policier, et Et le volcan se réveilla !, un roman de fantasy.

Venez découvrir ses livres et échanger avec lui !

Médiathèque Jean-Louis Favre 73000 Jacob-Bellecombette Jacob-Bellecombette 73000 Place Livio Benedetti Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 69 87 37 http://mediatheque.jacob-bellecombette.fr https://www.facebook.com/MediathequeJeanLouisFavre/ Notre médiathèque propose livres, magazines et DVD, mais aussi des ressources numériques pour les grands et les petits ! Transports en commun et parking à proximité immédiate

Médiathèque Jean-Louis Favre – Dominique Bailon