Rencontre dédicace Michel Drucker Libraire de l’Avenir Eygalières

Rencontre dédicace Michel Drucker Libraire de l’Avenir Eygalières samedi 2 août 2025.

Rencontre dédicace Michel Drucker

Samedi 2 août 2025 de 18h30 à 20h. Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-08-02 18:30:00

fin : 2025-08-02 20:00:00

2025-08-02

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose une rencontre dédicace avec Michel Drucker, le samedi 2 août à partir de 18h30 !

Événement Exceptionnel à la Librairie de l’Avenir d’Eygalières !



Préparez-vous à une rencontre mémorable !

La Librairie de l’Avenir à Eygalières a l’immense plaisir de vous annoncer la venue d’une véritable légende du PAF Michel Drucker !

Nous sommes ravis d’accueillir ce grand nom de la télévision française pour une séance de dédicace exclusive autour de son dernier livre, « Avec le temps… », paru aux prestigieuses éditions Albin Michel.

Venez échanger quelques mots, faire dédicacer votre exemplaire et partager un moment privilégié avec l’animateur emblématique que nous aimons tant.

C’est une occasion unique de découvrir les coulisses de ses pensées et de son parcours, racontées avec l’émotion et la sincérité qu’on lui connaît. .

Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

English :

The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières invites you to a book signing with Michel Drucker on Saturday 2 August from 6.30pm!

German :

Die Buchhandlung Librairie de l’Avenir in Eygalières lädt Sie am Samstag, den 2. August, ab 18:30 Uhr zu einer Autogrammstunde mit Michel Drucker ein!

Italiano :

La Librairie de l’Avenir di Eygalières ospita sabato 2 agosto, a partire dalle 18.30, la firma del libro con Michel Drucker!

Espanol :

La Librairie de l’Avenir de Eygalières organiza una firma de libros con Michel Drucker el sábado 2 de agosto a partir de las 18.30 horas

