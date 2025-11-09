Rencontre dédicace Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua
Rencontre dédicace Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua dimanche 9 novembre 2025.
Rencontre dédicace
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Rencontre-dédicace avec Ananda Devi, autrice de La nuit s’ajoute à la nuit, éditions Stock, collection Ma nuit au musée.
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr
English :
Book signing with Ananda Devi, author of La nuit s?ajoute à la nuit, éditions Stock, collection Ma nuit au musée.
German :
Signierstunde mit Ananda Devi, Autorin von La nuit s?ajoute à la nuit, Verlag Stock, Reihe Ma nuit au musée.
Italiano :
Firma del libro con Ananda Devi, autrice di La nuit s?ajoute à la nuit, pubblicato da Stock, collezione Ma nuit au musée.
Espanol :
Firma de libros con Ananda Devi, autora de La nuit s’ajoute à la nuit, publicado por Stock, colección Ma nuit au musée.
