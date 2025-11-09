Rencontre dédicace Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

Rencontre dédicace

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Rencontre-dédicace avec Ananda Devi, autrice de La nuit s’ajoute à la nuit, éditions Stock, collection Ma nuit au musée.

.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr

English :

Book signing with Ananda Devi, author of La nuit s?ajoute à la nuit, éditions Stock, collection Ma nuit au musée.

German :

Signierstunde mit Ananda Devi, Autorin von La nuit s?ajoute à la nuit, Verlag Stock, Reihe Ma nuit au musée.

Italiano :

Firma del libro con Ananda Devi, autrice di La nuit s?ajoute à la nuit, pubblicato da Stock, collezione Ma nuit au musée.

Espanol :

Firma de libros con Ananda Devi, autora de La nuit s’ajoute à la nuit, publicado por Stock, colección Ma nuit au musée.

L’événement Rencontre dédicace Nantua a été mis à jour le 2025-03-24 par Office de Tourisme du Haut-Bugey