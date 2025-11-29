Rencontre dédicace Nelly Jauneau Bibliothèque Lanildut
Rencontre dédicace Nelly Jauneau Bibliothèque Lanildut samedi 29 novembre 2025.
Rencontre dédicace Nelly Jauneau
Bibliothèque 7 route de l’Aber Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez rencontrer Nelly Jauneau, autrice du roman du sang dans l’eau salée .
Lors de cette rencontre, l’autrice reviendra sur la genèse de son roman, ses inspirations et son parcours.
Une séance de dédicaces clôturera la rencontre. .
Bibliothèque 7 route de l’Aber Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 42 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre dédicace Nelly Jauneau Lanildut a été mis à jour le 2025-11-19 par OT IROISE BRETAGNE