Rencontre dédicace Nelly Jauneau Bibliothèque Lanildut

Rencontre dédicace Nelly Jauneau

Bibliothèque 7 route de l’Aber Lanildut Finistère

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

Venez rencontrer Nelly Jauneau, autrice du roman du sang dans l’eau salée .

Lors de cette rencontre, l’autrice reviendra sur la genèse de son roman, ses inspirations et son parcours.

Une séance de dédicaces clôturera la rencontre. .

