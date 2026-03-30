Rencontre & Dédicace Nicolas Bouchard Librairie Page et Plume Limoges

Rencontre & Dédicace Nicolas Bouchard

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Page et Plume accueille Nicolas Bouchard pour la parution de son roman historique La république de Freia publié aux éditions Complicités.

LE LIVRE

À l’est de Berlin en 1945, alors que le Reich s’effondre, une jeune infirmière allemande doit protéger des groupes d’enfants aux origines opposées, entre enfants juifs cachés, orphelins de guerre et jeunes élevés dans les foyers nazis. Face à l’avancée soviétique et aux derniers fanatiques, elle tente de créer un refuge fondé sur la solidarité et l’humanité. Un roman historique inspiré de faits réels sur les dernières heures du IIIe Reich.

L’AUTEUR

Né en 1962, Nicolas Bouchard publie en 1997 son premier roman, Terminus Fomalhaut, puis construit une œuvre foisonnante de plus de trente titres. De la science-fiction à la fantasy, du polar historique au roman jeunesse, il allie sens du récit, puissance d’imaginaire et exigence documentaire. .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54

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English : Rencontre & Dédicace Nicolas Bouchard

L’événement Rencontre & Dédicace Nicolas Bouchard Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole