Rencontre dédicace Olivier Dubois Libraire de l’Avenir Eygalières
Rencontre dédicace Olivier Dubois Libraire de l’Avenir Eygalières samedi 13 septembre 2025.
Rencontre dédicace Olivier Dubois
Samedi 13 septembre 2025 à partir de 10h30. Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose une rencontre dédicace avec Olivier Dubois, le samedi 13 septembre à partir de 10h30 !
Rencontre-dédicace avec le journaliste Olivier Dubois pour la sortie de son ouvrage « Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d’Al-Qaïda »
« Avril 2021, Olivier Dubois, correspondant au Mali pour le magazine Le Point et le quotidien Libération, est enlevé à Gao, dans le nord du Mali.
Il passera 711 jours aux mains d’un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda.
Libéré en mars 2023, il brise aujourd’hui un an de silence et nous raconte comment, prisonnier dans l’une des régions les plus sensibles du monde, il a survécu à la seule force de son mental. »
À noter dans vos agendas, on vous attend nombreux ! .
Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com
English :
The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières invites you to a book signing with Olivier Dubois on Saturday 13 September from 10.30am!
German :
Die Buchhandlung Librairie de l’Avenir in Eygalières lädt Sie am Samstag, den 13. September, ab 10:30 Uhr zu einer Signierstunde mit Olivier Dubois ein!
Italiano :
La Librairie de l’Avenir di Eygalières organizza un autografo con Olivier Dubois sabato 13 settembre a partire dalle 10.30!
Espanol :
La Librairie de l’Avenir de Eygalières organiza una firma de libros con Olivier Dubois el sábado 13 de septiembre a partir de las 10.30 h
L’événement Rencontre dédicace Olivier Dubois Eygalières a été mis à jour le 2025-09-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles