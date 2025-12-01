Rencontre dédicace Place Madeleine Fouché Orignolles
Rencontre dédicace Place Madeleine Fouché Orignolles samedi 13 décembre 2025.
Rencontre dédicace
Place Madeleine Fouché Bibliothèque d’Orignolles Orignolles Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Le docteur Jean paul Moreau vient présenter son dernier livre la Récidive
Vente au profit de l’EHPAD des trois monts
Place Madeleine Fouché Bibliothèque d’Orignolles Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 39 63 71
English :
Doctor Jean Paul Moreau presents his latest book: La Récidive (Recidivism)
Sale in aid of the EHPAD des trois monts
German :
Dr. Jean paul Moreau kommt, um sein neuestes Buch vorzustellen: la Récidive
Verkauf zu Gunsten des EHPAD des trois monts
Italiano :
Il dottor Jean Paul Moreau presenta il suo ultimo libro: La Récidive (Recidiva)
Vendita a favore dell’EHPAD des trois monts
Espanol :
El doctor Jean Paul Moreau presenta su último libro: La Récidive (La Reincidencia)
Venta a beneficio del EHPAD des trois monts
