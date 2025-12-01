Rencontre dédicace Place Madeleine Fouché Orignolles

Rencontre dédicace

Place Madeleine Fouché Bibliothèque d’Orignolles Orignolles Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le docteur Jean paul Moreau vient présenter son dernier livre la Récidive

Vente au profit de l’EHPAD des trois monts

+33 9 62 39 63 71

English :

Doctor Jean Paul Moreau presents his latest book: La Récidive (Recidivism)

Sale in aid of the EHPAD des trois monts

German :

Dr. Jean paul Moreau kommt, um sein neuestes Buch vorzustellen: la Récidive

Verkauf zu Gunsten des EHPAD des trois monts

Italiano :

Il dottor Jean Paul Moreau presenta il suo ultimo libro: La Récidive (Recidiva)

Vendita a favore dell’EHPAD des trois monts

Espanol :

El doctor Jean Paul Moreau presenta su último libro: La Récidive (La Reincidencia)

Venta a beneficio del EHPAD des trois monts

