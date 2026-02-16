Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce Combressol
Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce Combressol samedi 21 février 2026.
Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce
Le Bourg Combressol Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
L’association Combressol Anim’ vous invite à rencontrer Régine Rossi Lagorce et son savoir-faire culinaire, les gestes et les expressions de la cuisine repris dans ses livres à la bonne odeur et la confection de son bouligou ! .
Le Bourg Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce
L’événement Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce Combressol a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze