Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce Combressol

Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce

Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce Combressol samedi 21 février 2026.

Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce

Le Bourg Combressol Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

L’association Combressol Anim’ vous invite à rencontrer Régine Rossi Lagorce et son savoir-faire culinaire, les gestes et les expressions de la cuisine repris dans ses livres à la bonne odeur et la confection de son bouligou !   .

Le Bourg Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce

L’événement Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce Combressol a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze