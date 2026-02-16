Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce Combressol

Rencontre dédicace Régine Rossi Lagorce

Le Bourg Combressol Corrèze

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’association Combressol Anim’ vous invite à rencontrer Régine Rossi Lagorce et son savoir-faire culinaire, les gestes et les expressions de la cuisine repris dans ses livres à la bonne odeur et la confection de son bouligou ! .

Le Bourg Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

