Rencontre dédicace Saint-Jean-d’Angély

Rencontre dédicace

25 avenue du Port Mahon Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Le vin de Saint-Jean-d’Angély et le commerce au Moyen-Age.

25 avenue du Port Mahon Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 58 01 78 lacaveangerienne@gmail.com

