Rencontre dédicace Saint-Jean-d’Angély
Rencontre dédicace Saint-Jean-d’Angély vendredi 6 mars 2026.
Rencontre dédicace
25 avenue du Port Mahon Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 18:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Le vin de Saint-Jean-d’Angély et le commerce au Moyen-Age.
25 avenue du Port Mahon Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 58 01 78 lacaveangerienne@gmail.com
