Rencontre Dédicace Saint-Savinien

Salle des Mariages Saint-Savinien Charente-Maritime
Début : 2026-02-07 17:00:00
A l’occasion de la sortie d’un nouveau livre sur la commune de Saint-Savinien-sur-Charente, venez à la mairie pour la présentation officielle.
Salle des Mariages Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 85 14 passagedesheures@wanadoo.fr
