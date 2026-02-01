Rencontre Dédicace Saint-Savinien

Rencontre Dédicace

Salle des Mariages Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

A l’occasion de la sortie d’un nouveau livre sur la commune de Saint-Savinien-sur-Charente, venez à la mairie pour la présentation officielle.

Salle des Mariages Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 85 14 passagedesheures@wanadoo.fr

