Rencontre Dédicace Bibliothèque Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse

Rencontre Dédicace

Bibliothèque Gabriel Fauthoux 4 Impasse des Jardins Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

2025-12-11

Invité par la section Sud Landes de la Ligue des Droits de l’Homme, Christophe Miqueu échangera avec le public et dédicacera son dernier ouvrage Aux sources de la République laïque .

Agrégé et Docteur en philosophie, il est professeur à l’Université de Bordeaux et spécialiste de l’histoire et de l’actualité de la pensée républicaine et de la laïcité. Il en proposera une approche originale, par le prisme du projet révolutionnaire lié à la puissance du peuple plutôt que celui de sa simple définition légale.

Gratuit et ouvert à tous .

Bibliothèque Gabriel Fauthoux 4 Impasse des Jardins Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine ldh.tyrosse@gmail.com

English : Rencontre Dédicace

Invited by the Sud Landes section of the Ligue des Droits de l?Homme, Christophe Miqueu will talk to the public and sign his latest book, Aux sources de la République laïque .

