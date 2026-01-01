Rencontre dédicace Shiva Fer Bibliothèque Lanildut
Rencontre dédicace Shiva Fer
Bibliothèque 7 route de l’Aber Lanildut Finistère
Début : 2026-01-22 14:30:00
fin : 2026-01-22 16:00:00
2026-01-22
Shiva Fer, artiste peintre à Porspoder, publie son troisième livret d’histoires pour enfants, le mystère des pommes de terre disparues .
Pour ce nouveau conte, dont elle a conçu le scénario et les illustrations, elle a reçu la collaboration d’Amélie Goossens, qui vit en autosuffisance sur l’ile de Quéménès, pour les textes. .
Bibliothèque 7 route de l’Aber Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 42 50
