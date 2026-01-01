Rencontre dédicace Shiva Fer Bibliothèque Lanildut

Rencontre dédicace Shiva Fer

Bibliothèque 7 route de l’Aber Lanildut Finistère

Début : 2026-01-22 14:30:00

fin : 2026-01-22 16:00:00

2026-01-22

Shiva Fer, artiste peintre à Porspoder, publie son troisième livret d’histoires pour enfants, le mystère des pommes de terre disparues .

Pour ce nouveau conte, dont elle a conçu le scénario et les illustrations, elle a reçu la collaboration d’Amélie Goossens, qui vit en autosuffisance sur l’ile de Quéménès, pour les textes. .

Bibliothèque 7 route de l’Aber Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 42 50

