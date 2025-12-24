Rencontre dédicace, Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac

Rencontre dédicace

Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Rencontre dédicace avec l’auteur Gérard Huger.

Gérard Huger publie son troisième livre, après un documentaire fourni sur l’histoire de Sigoulès et une fiction intitulée Moi Pierre, maire de Cunèges , c’est au tour de Flaugeac d’être mis à l’honneur dans un roman policier intitulé les amants meurtriers de Flaugeac .

Il viendra à la bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac dédicacer son troisième opus samedi 17 janvier. L’occasion de discuter avec lui ! .

Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre dédicace

L’événement Rencontre dédicace Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2025-12-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides