Rencontre/Dédicace Sophie de Monnier, Maîtresse de Mirabeau, une passion dévastatrice Gien

Rencontre/Dédicace Sophie de Monnier, Maîtresse de Mirabeau, une passion dévastatrice
1 Place du Château Gien Loiret
À l’occasion de la parution de l’ouvrage Sophie de Monnier, Maîtresse de Mirabeau, une passion dévastatrice, rencontrez son auteur Nadine Gannat-Lévy.
Rencontre/dédicace le samedi 11 avril 2026 à 15h.
Tarifs
6 € uniquement pour assister à la rencontre, ou 10 € avec la visite libre du musée incluse.
Gratuité pour les Loirétains de naissance et/ou de domiciliation sur présentation d’un justificatif
Places limitées. Réservation au 02.38.29.81.43 10 .
1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 43 chateau.musee-gien@loiret.fr
English :
On the occasion of the publication of Sophie de Monnier, Maîtresse de Mirabeau, une passion dévastatrice, meet its author Nadine Gannat-Lévy.
