Rencontre & Dédicace Stéphane Melchior La Droguerie Saint-Malo

Rencontre & Dédicace Stéphane Melchior

La Droguerie 66 Rue Georges Clemenceau Saint-Malo

17 septembre 2025, 17:00:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Fastnet 1979 : un ouragan sur la course , éd. Delcourt.

En 1979, la Fastnet Race, course de voile réunissant skippers et amateurs, tourne au drame. S’inspirant fidèlement des faits réels, Stéphane Melchior tisse la trame d’un thriller à couper le souffle, où la puissance des éléments s’affirme heure par heure. Cet auteur chevronné, amoureux de la mer, est un vrai conteur d’histoires !

La rencontre (+/- 45min) sera suivie d’une dédicace. .

La Droguerie 66 Rue Georges Clemenceau Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 60 39

