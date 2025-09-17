Rencontre & Dédicace Stéphane Melchior La Droguerie Saint-Malo
Rencontre & Dédicace Stéphane Melchior
La Droguerie 66 Rue Georges Clemenceau Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-17 17:00:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Fastnet 1979 : un ouragan sur la course , éd. Delcourt.
En 1979, la Fastnet Race, course de voile réunissant skippers et amateurs, tourne au drame. S’inspirant fidèlement des faits réels, Stéphane Melchior tisse la trame d’un thriller à couper le souffle, où la puissance des éléments s’affirme heure par heure. Cet auteur chevronné, amoureux de la mer, est un vrai conteur d’histoires !
La rencontre (+/- 45min) sera suivie d’une dédicace. .
