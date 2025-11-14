Rencontre dédicace Teresa Moya à la Fnac Rue du Général de Gaulle Laval

Rencontre dédicace Teresa Moya à la Fnac

Rue du Général de Gaulle Fnac de Laval Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 20:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Vegan food, art & rock’n’roll 10 ans de recettes et d’engagement ! Venez rencontrer et échanger avec Teresa Moya.

Teresa Moya a été la co-fondatrice du premier restaurant d’East Side burgers VG de France East-side Burger à Paris en 2012.

Teresa viendra présenter et parler de son livre vegan food art and rock and roll 200 pages au fil desquelles on retrouve l’univers graphique, musical et engagé qui les caractérisait, au travers des affiches de leurs burgers collectors, des photographies des recettes par le photographe Yann Levy, et au travers de leurs actions solidaires et engagées. L’autrice raconte des anecdotes sur la création de certaines recettes, mais aussi comment en 10 ans l’équipe d’East Side Burgers a été témoin et a accompagné une évolution de la société vis-à-vis du bien-être animal, de son alimentation et de ses engagements. Enfin, quatre personnalités préfacent le livre • Brigitte Gothière, co-fondatrice de L214 Éthique et animaux • Invader, street artiste • Mike Ness, chanteur de Social Distortion • Tim McIlrath, chanteur de Rise Against

Teresa Moya est la fondatrice du fast-food végétalien East Side Burgers, pionnier du genre. Elle a réussi à mettre en pratique ses idéaux politiques par le biais de son métier et de ses talents culinaires. .

Rue du Général de Gaulle Fnac de Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 11 50 vgenmayenne@gmail.com

English :

Vegan food, art & rock?n?roll 10 years of recipes and commitment! Come and meet Teresa Moya.

German :

Vegan food, art & rock?n?roll 10 Jahre Rezepte und Engagement! Lernen Sie Teresa Moya kennen und tauschen Sie sich mit ihr aus.

Italiano :

Cibo vegano, arte e rock’n’roll 10 anni di ricette e impegno! Venite a conoscere Teresa Moya.

Espanol :

Comida vegana, arte y rock?n?roll ¡10 años de recetas y compromiso! Ven a conocer a Teresa Moya.

