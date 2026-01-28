Rencontre dédicace Valençay
Rencontre dédicace Valençay samedi 7 février 2026.
Rencontre dédicace
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Avec Thierry GOSSELIN.
Découvrez un roman lié à la seconde Guerre mondiale. Un histoire écrite à partir d’une photographie d’un pilote américain aux côtés de sa femme. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Thierry GOSSELIN.
L’événement Rencontre dédicace Valençay a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays de Valençay