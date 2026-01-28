Rencontre dédicace Valençay

Rencontre dédicace

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Avec Thierry GOSSELIN.

Découvrez un roman lié à la seconde Guerre mondiale. Un histoire écrite à partir d’une photographie d’un pilote américain aux côtés de sa femme. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

With Thierry GOSSELIN.

