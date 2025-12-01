Rencontre dédicace Médiathèque du Clocher Verquières

Rencontre dédicace

Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 18h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône

Rencontre dédicace Ketheline Bret. à la Médiathèque du Clocher.

A 23 ans, Ketheline a déjà écrit 5 romans de styles très différents. Venez à sa rencontre pour partager ses histoires et échanger avec elle.



Réservation conseillée. .

Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57 mediatheque.verquieres@orange.fr

English :

Book signing by Ketheline Bret at Médiathèque du Clocher.

