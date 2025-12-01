Rencontre dédicace Médiathèque du Clocher Verquières
Rencontre dédicace Médiathèque du Clocher Verquières mercredi 10 décembre 2025.
Rencontre dédicace
Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 18h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Rencontre dédicace Ketheline Bret. à la Médiathèque du Clocher.
Rencontre dédicace Ketheline Bret.
A 23 ans, Ketheline a déjà écrit 5 romans de styles très différents. Venez à sa rencontre pour partager ses histoires et échanger avec elle.
Réservation conseillée. .
Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57 mediatheque.verquieres@orange.fr
English :
Book signing by Ketheline Bret at Médiathèque du Clocher.
L’événement Rencontre dédicace Verquières a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence