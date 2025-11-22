Rencontre-Dédicace Virginie Guelin Bitche

Rencontre-Dédicace Virginie Guelin

42 rue Maréchal Foch Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Samedi 2025-11-22 14:00:00

2025-11-22 17:30:00

2025-11-22

Depuis toujours, Virginie Guélin aime se raconter des histoires, qui parlent d’amour.

Dans son univers, la créativité est le fil conducteur qui anime son quotidien et nourrit son imaginaire. Ainsi, dans son cocon alsacien, les romans côtoient les tissus, les carnets, son appareil photo, les stylos, ses pinces à bijoux, son ordinateur, et sa machine à coudre.

Sans oublier sa tasse de thé qui n’est jamais bien loin.

Dans la mini-librairie de L’Atelier², vous pourrez vous faire dédicacer ses 3 ouvrages

Noël à la fabrique

sur Mesure

L’Appart d’en faceTout public

42 rue Maréchal Foch Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 9 53 32 79 79

English :

Virginie Guélin has always loved telling stories about love.

In her world, creativity is the thread that runs through her daily life and feeds her imagination. So, in her Alsatian cocoon, novels rub shoulders with fabrics, notebooks, her camera, pens, jewelry clips, computer and sewing machine.

Not forgetting her cup of tea, which is never far away.

In L’Atelier²’s mini-library, you can sign her 3 books:

Noël à la fabrique

sur Mesure

L’Appart d’en face

German :

Virginie Guélin erzählt sich seit jeher gerne Geschichten, die von der Liebe handeln.

In ihrer Welt ist die Kreativität der rote Faden, der ihren Alltag belebt und ihre Vorstellungskraft nährt. So finden sich in ihrem elsässischen Kokon Romane neben Stoffen, Notizbüchern, ihrer Kamera, Stiften, Schmuckklammern, ihrem Computer und ihrer Nähmaschine.

Und nicht zu vergessen die Tasse Tee, die nie weit weg ist.

In der Minibuchhandlung von L’Atelier² können Sie sich ihre drei Bücher signieren lassen:

Weihnachten in der Fabrik

sur Mesure

L’Appart d’en face

Italiano :

Virginie Guélin ha sempre amato raccontare storie d’amore.

Nel suo mondo, la creatività è il filo conduttore della sua vita quotidiana e alimenta la sua immaginazione. Nel suo bozzolo alsaziano, i romanzi si affiancano a tessuti, quaderni, macchina fotografica, penne, fermagli per gioielli, computer e macchina da cucire.

Senza dimenticare la sua tazza di tè, che non è mai lontana.

Nella mini-libreria de L’Atelier² è possibile farsi autografare i suoi 3 libri:

Noël à la fabrique

su Mesure

L’Appart d’en face

Espanol :

A Virginie Guélin siempre le ha gustado contar historias de amor.

En su mundo, la creatividad es el hilo conductor de su vida cotidiana y alimenta su imaginación. En su capullo alsaciano, las novelas conviven con las telas, los cuadernos, la cámara de fotos, los bolígrafos, las pinzas de joyería, el ordenador y la máquina de coser.

Sin olvidar su taza de té, que nunca está lejos.

En la mini-librería de L’Atelier², podrá conseguir sus 3 libros firmados:

Noël à la fabrique

sur Mesure

L’Appart d’en face

