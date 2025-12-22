Rencontre dédicace Yann Madé, Arbre-Monde Istres

Rencontre dédicace Yann Madé

Samedi 17 janvier 2026 de 10h à 12h30. Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:30:00

2026-01-17

Avec le scénariste et illustrateur Yann Madé, qui présentera sa dernière bande dessinée Mes vies volées à Lavilliers, parue aux éditions Jarjilles.

Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

With scriptwriter and illustrator Yann Madé, who will present his latest comic strip Mes vies volées à Lavilliers, published by Jarjilles.

