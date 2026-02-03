Rencontre dédicaces Album Demoiselle Isabelle où es-tu ? de Alexandra Jacquin Les Espelines Vassieux-en-Vercors

Rencontre dédicaces Album Demoiselle Isabelle où es-tu ? de Alexandra Jacquin

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 20:00:00

2026-04-24

Alexandra Jacquin nous présentera son dernier album Demoiselle Isabelle où es-tu ? Cet album, entièrement illustré à l’aquarelle, s’adresse aux enfants à partir de 4 ans. Une histoire poétique et malicieuse pour s’émerveiller et découvrir les libellules.

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com

English :

Alexandra Jacquin will be presenting her latest album Demoiselle Isabelle où es-tu? This album, illustrated entirely in watercolor, is aimed at children aged 4 and over. A poetic and mischievous story to marvel at and discover dragonflies.

