Rencontre dédicaces avec Noëlle Châtelet Arès

Rencontre dédicaces avec Noëlle Châtelet

Médiathèque Arès Gironde

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

De 17h à 18h

Noëlle Châtelet, universitaire et écrivain, élabore depuis plus de trente ans une réflexion originale sur la question du corps, à travers ses essais ses nouvelles et ses romans, dont Histoires de bouches (prix Goncourt de la nouvelle), La Dame en bleu (prix Anna de Noailles de l’Académie française) et Le Baiser d’Isabelle. Ses ouvrages sont traduits dans une douzaine de langues.

Gratuit. Public Adultes. Entrée libre

Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr

