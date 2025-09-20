Rencontre & dédicaces avec Olivier Thomas, auteur de la BD « Paul Abadie, architecte » Espace culturel La Tréfilerie La Couronne

Rencontre & dédicaces avec Olivier Thomas, auteur de la BD « Paul Abadie, architecte » Samedi 20 septembre, 10h30 Espace culturel La Tréfilerie Charente

Gratuit.

Le dessinateur Olivier Thomas rend hommage à Paul Abadie (1812-1884), célèbre architecte du XIXe siècle, dont le travail a particulièrement marqué la Nouvelle-Aquitaine et l’Île-de-France, au travers d’une bande dessinée disponible en librairie depuis le 16 janvier 2025.

Durée 1h30, entrée libre.

En partenariat avec Pays d’Art et d’Histoire du GrandAngoulême et la librairie Cosmopolite. Ouvrage en vente sur place.

Cette bande dessinée a été réalisée en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire du GrandAngoulême et la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC – ministère de la Culture), avec le soutien financier de la DRAC.

Espace culturel La Tréfilerie 1 allée des sports, 16400 La Couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545672967 http://www.lacouronne.fr

