Rencontre dédicaces destins en Limousin et Périgord Salle des fêtes Troche

Rencontre dédicaces destins en Limousin et Périgord

Les médiathèques du pays de Lubersac-Pompadour vous proposent une rencontre dédicaces avec plusieurs auteurs régionaux sur la thématique Destins en Limousin et en Périgord .

En présence de Jean Alambre (Chansons d’hommes et de terre), Yves Aubard (La saga des Limousins), Georges Delcros (Pauline l’insoumise) et Corinne Javelaud (Rosette et Anaé).

En partenariat avec la municipalité de Troche. .

Salle des fêtes Place du Marronnier Troche 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

