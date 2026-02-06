Rencontre dédicaces destins en Limousin et Périgord Salle des fêtes Troche
Rencontre dédicaces destins en Limousin et Périgord Salle des fêtes Troche mardi 26 mai 2026.
Rencontre dédicaces destins en Limousin et Périgord
Salle des fêtes Place du Marronnier Troche Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Les médiathèques du pays de Lubersac-Pompadour vous proposent une rencontre dédicaces avec plusieurs auteurs régionaux sur la thématique Destins en Limousin et en Périgord .
En présence de Jean Alambre (Chansons d’hommes et de terre), Yves Aubard (La saga des Limousins), Georges Delcros (Pauline l’insoumise) et Corinne Javelaud (Rosette et Anaé).
En partenariat avec la municipalité de Troche. .
Salle des fêtes Place du Marronnier Troche 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre dédicaces destins en Limousin et Périgord
L’événement Rencontre dédicaces destins en Limousin et Périgord Troche a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze