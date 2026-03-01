Rencontre, dédicaces & lecture: la biodiversité s’invite au festival ! Artannes-sur-Indre

Rencontre, dédicaces & lecture: la biodiversité s’invite au festival !

Le mercredi 25 mars 2026 de 15h30 à 17h30

Le mercredi 25 mars 2026 de 15h30 à 17h30

La médiathèque d’Artannes accueille Julien Brinon et Manon Delaveau, l’auteur et l’illustratrice d’une série de livres pour enfants sur le thème de l’environnement.

Découvrez Annabelle et Léon, deux enfants qui au fil de leurs aventures se posent des questions sur les déchets. Ces aventures s’inspirent des animations du service Cycle des déchets de la CCTVI, auprès des enfants. Pour faciliter la lecture pour tous, ces livres sont écrits en police OpenDyslexic. .

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

English :

Meetings, book signings & readings: biodiversity at the festival!

Wednesday, March 25, 2026 from 3:30 pm to 5:30 pm

