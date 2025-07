Rencontre & dédicaces La Chouette qui lit Marciac

Rencontre & dédicaces La Chouette qui lit Marciac mardi 22 juillet 2025.

Rencontre & dédicaces

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac Gers

Début : 2025-07-22 16:00:00

fin : 2025-07-22 19:00:00

2025-07-22

Dédicace d’Antoine MUR autour de son récit « L’Apatride ».

Régionalisme, historique, témoignage sur la cécité.

Résumé Dès 16 ans, Antoine Mur Pallaruelo quitte le village où il est né le 5 décembre 1913 à Santaliestra y San Quílez en Aragon, au nord de l’Espagne, terre de contrastes s’il en est, pour l’aventure d’une existence aussi contrastée que sa terre natale.

Au seuil de sa vie, il consentira ainsi que sa femme Félicitas, à se raconter sous forme d’interviews à leur fils Tony (Antoine Mur fils, l’auteur).

Retranscrit dans la première partie de L’Apatride :

Lui sa jeunesse insouciante, la guerre civile en Espagne, la Retirada, le camp de rétention d’Argelès-sur-Mer et ses humiliations, les trois ans de maquis dans le Lot-et-Garonne… puis 13 ans employé de ferme, maçon et enfin métayer.

Elle le travail harassant à la mine de charbon en Espagne, son total dénuement, son statut de fille-mère désemparée… puis son arrivée en France grâce au mariage blanc avec Antoine, sans se connaître. Débute alors une poignante histoire d’amour !

Ensemble en 1958, après des années de vaches maigres, alors qu’ils touchent enfin aux prémices de la prospérité et que la famille s’agrandit, le malheur ! À 45 ans, en pleine force de l’âge, Antoine tombe aveugle. Il devient l’aveugle de Monclar d’Agenais .

Dans la deuxième partie, Tony, pose son regard sur le combat de son père happé par sa soudaine cécité. Sa descente aux enfers, ses tourments, son extraordinaire fureur de vivre, sa reconstruction, et la fidélité sans faille de Félicitas confrontée à la rudesse du handicap. Plus qu’une tranche de vie, une leçon de vie, pleine d’humanité et d’émotion.

Venez nombreux retrouver son sourire et son envie de partager !

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 70 35 contact@lachouettequilit.fr

English :

Dedication of Antoine MUR’s story « L’Apatride ».

Regionalism, history, testimony to blindness.

Summary: At the age of 16, Antoine Mur Pallaruelo left the village where he was born on December 5, 1913, in Santaliestra y San Quílez in Aragon, northern Spain, a land of contrasts if ever there was one, for the adventure of an existence as contrasted as his native land.

On the threshold of his life, he and his wife Félicitas agreed to tell their stories in interviews with their son Tony (Antoine Mur fils, the author).

Transcribed in the first part of « L’Apatride »:

He his carefree youth, the Civil War in Spain, the Retirada, the Argelès-sur-Mer detention camp and its humiliations, three years in the maquis in Lot-et-Garonne? then 13 years as a farmhand, mason and finally tenant farmer.

She the exhausting work in the coal mine in Spain, her total destitution, her status as a distraught daughter-mother… then her arrival in France thanks to a sham marriage with Antoine, without knowing each other. And so begins a poignant love story!

Together in 1958, after years of hard times, when they were finally enjoying the first signs of prosperity and the family was growing, misfortune struck! At the age of 45, in the prime of his life, Antoine went blind. He became the « blind man of Monclar d’Agenais ».

In the second part, Tony looks at his father’s struggle, caught up in his sudden blindness. His descent into hell, his torments, his extraordinary zest for life, his reconstruction, and the unfailing loyalty of Félicitas in the face of the harshness of disability. More than a slice of life, a lesson in life, full of humanity and emotion.

Come and see her smile and her desire to share!

German :

Autogrammstunde von Antoine MUR zu seiner Erzählung « L’Apatride » (Der Heimatlose).

Regionalismus, Historisches, Zeugnis über Blindheit.

Zusammenfassung: Im Alter von 16 Jahren verlässt Antoine Mur Pallaruelo das Dorf, in dem er am 5. Dezember 1913 in Santaliestra y San Quílez in Aragonien im Norden Spaniens, einem Land der Kontraste, geboren wurde, um das Abenteuer einer Existenz zu beginnen, die ebenso kontrastreich ist wie sein Geburtsland.

An der Schwelle seines Lebens willigten er und seine Frau Felicitas ein, ihrem Sohn Tony (Antoine Mur fils, der Autor) in Form von Interviews von sich zu erzählen.

Im ersten Teil von « L’Apatride » wird Folgendes wiedergegeben:

Er seine unbeschwerte Jugend, der Bürgerkrieg in Spanien, die Retirada, das Auffanglager Argelès-sur-Mer und seine Demütigungen, die drei Jahre im Maquis im Departement Lot-et-Garonne … dann 13 Jahre lang Angestellter auf einem Bauernhof, Maurer und schließlich Pächter.

Sie die harte Arbeit in der Kohlemine in Spanien, ihre völlige Mittellosigkeit, ihre Stellung als hilflose Tochtermutter… dann ihre Ankunft in Frankreich durch die Scheinehe mit Antoine, ohne sich zu kennen. Es beginnt eine ergreifende Liebesgeschichte!

Gemeinsam 1958, nach mageren Jahren, als sie endlich die Anfänge des Wohlstands berühren und die Familie wächst, das Unglück! Im Alter von 45 Jahren, in der Blüte seiner Jahre, erblindet Antoine. Er wird zum « Blinden von Monclar d’Agenais ».

Im zweiten Teil schaut Tony auf den Kampf seines Vaters, der von seiner plötzlichen Blindheit erfasst wurde. Sein Abstieg in die Hölle, seine Qualen, seine außergewöhnliche Lebensfreude, sein Wiederaufbau und die unerschütterliche Treue von Félicitas, die mit der Härte der Behinderung konfrontiert wird. Mehr als ein Ausschnitt aus dem Leben, eine Lektion über das Leben, voller Menschlichkeit und Emotionen.

Kommen Sie zahlreich, um ihr Lächeln und ihre Lust zu teilen wiederzufinden!

Italiano :

Firma del libro di Antoine MUR per il suo racconto « L’Apatride ».

Regionalismo, storia, testimonianza sulla cecità.

Riassunto: All’età di 16 anni, Antoine Mur Pallaruelo lasciò il villaggio in cui era nato il 5 dicembre 1913 a Santaliestra y San Quílez in Aragona, nel nord della Spagna, terra di contrasti se mai ce ne fu una, per l’avventura di una vita piena di contrasti come la sua terra natale.

Alla soglia della sua vita, ha accettato, insieme alla moglie Félicitas, di raccontare le loro storie sotto forma di interviste con il figlio Tony (Antoine Mur fils, l’autore).

Trascritte nella prima parte de L’Apatride:

Lui la sua giovinezza spensierata, la guerra civile in Spagna, la Retirada, il campo di detenzione di Argelès-sur-Mer e le sue umiliazioni, i tre anni nel maquis in Lot-et-Garonne? Poi 13 anni come bracciante agricolo, muratore e infine fittavolo.

Lei il lavoro massacrante nella miniera di carbone in Spagna, la totale indigenza, la condizione di figlia-madre sconvolta… poi l’arrivo in Francia grazie a un matrimonio fittizio con Antoine, senza conoscersi. Inizia così una struggente storia d’amore!

Insieme nel 1958, dopo anni difficili, quando finalmente stavano godendo dei primi segni di prosperità e la famiglia cresceva, la sfortuna li colpì! All’età di 45 anni, nel fiore degli anni, Antoine diventa cieco. Divenne il « cieco di Monclar d’Agenais ».

Nella seconda parte, Tony osserva la lotta del padre, colto da un’improvvisa cecità. La sua discesa agli inferi, i suoi tormenti, la sua straordinaria voglia di vivere, la sua ricostruzione e l’immancabile fedeltà di Félicitas di fronte alla durezza della disabilità. Più che uno spaccato di vita, questa è una lezione di vita, piena di umanità e di emozioni.

Venite a vedere il suo sorriso e la sua voglia di condividere!

Espanol :

Firma de libros de Antoine MUR por su relato « L’Apatride ».

Regionalismo, historia, testimonio sobre la ceguera.

Resumen: A los 16 años, Antoine Mur Pallaruelo dejó el pueblo donde nació el 5 de diciembre de 1913 en Santaliestra y San Quílez en Aragón, norte de España, tierra de contrastes donde las haya, por la aventura de una vida tan llena de contrastes como su tierra natal.

En el umbral de su vida, aceptó, junto con su esposa Félicitas, contar sus historias en forma de entrevistas con su hijo Tony (Antoine Mur fils, el autor).

Transcrito en la primera parte de L’Apatride:

Él su juventud despreocupada, la Guerra Civil en España, la Retirada, el campo de detención de Argelès-sur-Mer y sus humillaciones, los tres años en el maquis en Lot-et-Garonne… luego 13 años como jornalero agrícola, albañil y finalmente arrendatario agrícola.

Ella el trabajo agotador en la mina de carbón en España, su indigencia total, su condición de hija-madre angustiada… luego su llegada a Francia gracias a un matrimonio ficticio con Antoine, sin conocerse. Así comienza una conmovedora historia de amor

Juntos… en 1958, tras años de penurias, cuando por fin disfrutaban de los primeros signos de prosperidad y la familia crecía, ¡llegó la desgracia! A los 45 años, en la flor de la vida, Antoine se quedó ciego. Se convirtió en el « ciego de Monclar d’Agenais ».

En la segunda parte, Tony examina la lucha de su padre, atrapado por su repentina ceguera. Su descenso a los infiernos, sus tormentos, sus extraordinarias ganas de vivir, su reconstrucción y la lealtad inquebrantable de Félicitas frente a la dureza de la discapacidad. Más que un trozo de vida, es una lección de vida, llena de humanidad y emoción.

¡Venga a ver su sonrisa y sus ganas de compartir!

