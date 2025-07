Rencontre & dédicaces La Chouette qui lit Marciac

Rencontre & dédicaces

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac Gers

2025-07-29 16:00:00

2025-07-29 19:00:00

2025-07-29

Dédicace d’Alexandre Clérisse, dessinateur et illustrateur de bande-dessinée, notamment autour de son ouvrage « Disparitions au Jazz Club »

Quelques-uns de ses autres titres aux éditions Dargaud « Feuilles Volantes » (2022), « Alfred, Quentin et Pedro sont sur un plateau » (2019), « L’Eté diabolik » (2016)

Venez nombreux retrouver son sourire et son envie de partager !

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 70 35 contact@lachouettequilit.fr

English :

Signing session with Alexandre Clérisse, cartoonist and illustrator, notably for his book « Disparitions au Jazz Club »

Some of his other titles published by Dargaud: « Feuilles Volantes » (2022), « Alfred, Quentin et Pedro sont sur un plateau » (2019), « L’Eté diabolik » (2016)

Come and meet his smile and his desire to share!

German :

Signierstunde von Alexandre Clérisse, Zeichner und Illustrator von Comics, insbesondere zu seinem Buch « Disparitions au Jazz Club »

Einige seiner anderen Titel beim Verlag Dargaud: « Feuilles Volantes » (2022), « Alfred, Quentin und Pedro sind auf einem Tablett » (2019), « L’Eté diabolik » (2016)

Kommen Sie zahlreich und finden Sie sein Lächeln und seine Lust zu teilen wieder!

Italiano :

Sessione di firme con Alexandre Clérisse, fumettista e illustratore, incentrata sul suo libro « Disparitions au Jazz Club »

Alcuni dei suoi altri titoli pubblicati da Dargaud: « Feuilles Volantes » (2022), « Alfred, Quentin et Pedro sont sur un plateau » (2019), « L’Eté diabolik » (2016)

Venite a conoscere il suo sorriso e la sua voglia di condividere!

Espanol :

Sesión de firmas con Alexandre Clérisse, dibujante e ilustrador, centrada en su libro « Disparitions au Jazz Club »

Algunos de sus otros títulos publicados por Dargaud: « Feuilles Volantes » (2022), « Alfred, Quentin et Pedro sont sur un plateau » (2019), « L’Eté diabolik » (2016)

¡Ven a conocer su sonrisa y sus ganas de compartir!

