Rencontre & dédicaces La Chouette qui lit Marciac

Rendez-vous à partir de 18h pour une rencontre exceptionnelle autour de l’ouvrage Samuel Paty, un procès pour l’avenir .

En présence de Gaëlle Paty, Valérie Igounet, Guy Le Besnerais, et leur éditrice Sandrine Treiner.

Suivi d’un verre de l’amitié

Gratuit, sur réservation.

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 70 35 contact@lachouettequilit.fr

English :

Join us from 6pm for an exceptional meeting to discuss the book Samuel Paty, un procès pour l’avenir (Samuel Paty, a trial for the future).

In the presence of Gaëlle Paty, Valérie Igounet, Guy Le Besnerais, and their publisher Sandrine Treiner.

Followed by a friendly drink

Free, with reservation.

German :

Treffen Sie sich ab 18 Uhr zu einem außergewöhnlichen Treffen rund um das Buch Samuel Paty, un procès pour l’avenir (Samuel Paty, ein Prozess für die Zukunft).

In Anwesenheit von Gaëlle Paty, Valérie Igounet, Guy Le Besnerais und ihrer Herausgeberin Sandrine Treiner.

Anschließend ein Glas der Freundschaft

Kostenlos, mit Reservierung.

Italiano :

Unitevi a noi dalle 18:00 per un incontro speciale per discutere del libro Samuel Paty, un procès pour l’avenir (Samuel Paty, un processo per il futuro).

Alla presenza di Gaëlle Paty, Valérie Igounet, Guy Le Besnerais e della loro editrice Sandrine Treiner.

Seguirà un aperitivo conviviale

Gratuito, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Acompáñenos a partir de las 18.00 horas en una reunión especial para hablar del libro Samuel Paty, un procès pour l’avenir (Samuel Paty, un juicio para el futuro).

En presencia de Gaëlle Paty, Valérie Igounet, Guy Le Besnerais y su editora Sandrine Treiner.

Seguido de una copa amistosa

Gratuito, previa reserva.

