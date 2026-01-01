Rencontre dédicaces Michel Ravel Espace François Mitterand Désertines

Rencontre dédicaces Michel Ravel

Espace François Mitterand 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La médiathèque accueille Michel Ravel, écrivain local, pour une rencontre dédicaces autour de son livre Mon village de la Résilience .

English :

The mediatheque welcomes local writer Michel Ravel for a book-signing session on his book Mon village de la Résilience .

