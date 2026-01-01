Rencontre dédicaces Michel Ravel Espace François Mitterand Désertines
Espace François Mitterand 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
La médiathèque accueille Michel Ravel, écrivain local, pour une rencontre dédicaces autour de son livre Mon village de la Résilience .
Espace François Mitterand 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41
English :
The mediatheque welcomes local writer Michel Ravel for a book-signing session on his book Mon village de la Résilience .
