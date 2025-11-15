Rencontre dédicaces Perros-Guirec

Rencontre dédicaces

4 Rue de la Poste Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Samedi 15 novembre, le Homard Jaune a le plaisir d’accueillir Luc Blanvillain qui dédicacera son nouveau livre Le Père Noël à l’école (mais aussi plein d’autres, comme Le Répondeur, Le Manoir aux Mystères ou encore Nos âmes seules)!

Rendez-vous à partir de 10h30 ! .

4 Rue de la Poste Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 90 86

