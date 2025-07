RENCONTRE DÉDICACES Saint-Alban-sur-Limagnole

Vendredi 11 juillet 2025, l’auteur Françoise Barry sera de 9h à 12h30 à la librairie La Margeride à Saint-Alban sur Limagnole, samedi 12 juillet elle dédicacera de 9h à 13h à la Maison de la Presse de Langogne son 18ème livre et 15ème roman Exilés en Margeride (Editions TDO).

Ardéchoise de Jaujac, village de caractère au pied du Tanargue, à 45 mn de la Lozère où elle a enseigné 20 ans, de 1984 à 2004, après 7 ans de coopération à l’étranger et 10 ans dans l’Oise. Elle a retrouvé à Chambon le Château, une partie de son enfance ardéchoise oubliée. Cette terre et son Histoire l’ont très souvent inspirée avec Les Hommes du Viaduc, L’Etrangère des Hautes Terres (Prix Vallée Livres Cévennes 2004), Justine, une Oubliée de Rieucros, Au pied du lac de Charpal, L’Institutrice de Grandval, La Fille des Hauts Plateaux (2023)…

Son dernier roman Exilés en Margeride sorti en Mai 2025, se déroule de 1962 à 2014. Michel Debré, député de La Réunion, constate la précarité de la vie dans cette île. Comment peut-on éviter le chômage à ces enfants si nombreux ? En Métropole, des départements se meurent avec une démographie en baisse… Pourquoi ne pas envoyer les orphelins, les enfants des familles à très petits revenus à 10 000 kms de chez eux en Creuse, Aveyron, Tarn, Lozère… ? Camille et Marceau Eloi, à 5 et 9 ans, feront partie des 67 petits Français de la Réunion, à fouler le sol lozérien d’Auroux ou de Mende… A-t-on seulement pensé qu’ils ne manquaient pas d’amour au sein de leur cocon familial ? Pourront-ils s’adapter à leur nouvel environnement, au climat, à l’éloignement… Au total 1600 exilés envoyés en Métropole.

Le jeudi 21 août elle sera à la librairie Le Rouge et le Noir de 9h à 13h à Saint-Chély d’Apcher. .

Librairie la Margeride Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 58 31

English :

On Friday July 11, 2025, author Françoise Barry will be at the « La Margeride » bookshop in Saint-Alban sur Limagnole from 9am to 12:30pm, and on Saturday July 12 from 9am to 1pm at the Maison de la Presse in Langogne, she will be signing her 18th book and 15th novel: « Exilés en Margeride » (Editions TDO).

German :

Am Freitag, den 11. Juli 2025, ist die Autorin Françoise Barry von 9 bis 12.30 Uhr in der Buchhandlung « La Margeride » in Saint-Alban sur Limagnole. Am Samstag, den 12. Juli, signiert sie von 9 bis 13 Uhr im Maison de la Presse in Langogne ihr 18. Buch und 15. Roman: « Exilés en Margeride » (Editions TDO).

Italiano :

Venerdì 11 luglio 2025, la scrittrice Françoise Barry sarà alla libreria « La Margeride » di Saint-Alban sur Limagnole dalle 9 alle 12.30. Sabato 12 luglio, dalle 9 alle 13, sarà alla Maison de la Presse di Langogne per firmare il suo 18° libro e 15° romanzo: « Exilés en Margeride » (Editions TDO).

Espanol :

El viernes 11 de julio de 2025, la escritora Françoise Barry estará en la librería « La Margeride » de Saint-Alban sur Limagnole, de 9:00 a 12:30 h. El sábado 12 de julio, de 9:00 a 13:00 h, estará en la Maison de la Presse de Langogne para firmar su 18º libro y 15ª novela: « Exilés en Margeride » (Editions TDO).

