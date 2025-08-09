Rencontre Dédicasse à la Maison de la Presse St Rémy Presse Saint-Rémy-de-Provence

Rencontre Dédicasse à la Maison de la Presse St Rémy Presse Saint-Rémy-de-Provence samedi 9 août 2025.

Rencontre Dédicasse à la Maison de la Presse

Samedi 9 août 2025 de 10h à 13h. St Rémy Presse 12 boulevard Mirabeau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Assistez à la Rencontre signature de Jacques Durand à la Maison de la Presse de Sainst-Rémy-de-Provence, samedi 9 août

À l’occasion de la sortir de son livre « Coco Briaval », retrouvez le photographe Jacques Durand à la Maison de la Presse de Saint-Rémy-de-Provence.



De 10h à 13h, venez célébrer ses 60 ans de carrière dans une ambiance douce et conviviale. .

St Rémy Presse 12 boulevard Mirabeau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 05 36 secretariat@pressemeloni.fr

English :

Attend the Jacques Durand book signing event at the Maison de la Presse in Saint-Rémy-de-Provence on Saturday, 9 August.

German :

Nehmen Sie an der Begegnung mit Jacques Durand teil, der am Samstag, den 9. August, im Maison de la Presse in Saint-Rémy-de-Provence Autogramme gibt.

Italiano :

Incontro e firma di Jacques Durand alla Maison de la Presse di Sainst-Rémy-de-Provence sabato 9 agosto

Espanol :

Encuentro y firma con Jacques Durand en la Maison de la Presse de Sainst-Rémy-de-Provence el sábado 9 de agosto

