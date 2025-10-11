Rencontre dédiée à la phobie scolaire Bibliothèque Georges Brassens Paris

Rencontre dédiée à la phobie scolaire Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 11 octobre 2025.

Destinée aux parents d’adolescents (à partir de 11 ans), cette rencontre sera animée par le Docteur Emmanuelle BOË, médecin responsable du CMP-CATTP Ridder Adolescents.

Rencontre proposée par le Conseil Local de Santé Mentale du 14e arrondissement

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr