Rencontre & dégustation de cidres Epicerie Pain Beurre Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Rencontre & dégustation de cidres

Epicerie Pain Beurre 9 Place Hervo Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Vous avez la possibilité de venir rencontrer Isabelle & Marc et de goûter les cidres de la belle cidrerie artisanale et paysanne des bouteilles à l’amère installée à Clohars Carnoët depuis 2015 ! Cidres de caractère, pommage local, fermentation naturelle, il est temps de decouvrir leur beau travail !

Gratuit & ouvert à tous ! Pas de réservation .

Epicerie Pain Beurre 9 Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 38 48 43

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English :

L’événement Rencontre & dégustation de cidres Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS