Rencontre & dégustation de cidres Epicerie Pain Beurre Quimperlé
mercredi 29 juillet 2026 · Epicerie Pain Beurre · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Rencontre & dégustation de cidres
Epicerie Pain Beurre 9 Place Hervo Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29 20:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Vous avez la possibilité de venir rencontrer Isabelle & Marc et de goûter les cidres de la belle cidrerie artisanale et paysanne des bouteilles à l’amère installée à Clohars Carnoët depuis 2015 ! Cidres de caractère, pommage local, fermentation naturelle, il est temps de decouvrir leur beau travail !
Gratuit & ouvert à tous ! Pas de réservation .
Epicerie Pain Beurre 9 Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 38 48 43
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English :
L’événement Rencontre & dégustation de cidres Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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