Rencontre dégustation dédicace à la librairie La Lizière avec Catherine COLE La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne

Rencontre dégustation dédicace à la librairie La Lizière avec Catherine COLE

La Lisière Librairie du Dehors 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Rencontre dégustation dédicace à la librairie La Lizière avec Catherine COLE

.

La Lisière Librairie du Dehors 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

English : Rencontre dégustation dédicace à la librairie La Lizière avec Catherine COLE

Meeting, tasting, and book signing at La Lizière bookstore with Catherine COLE

L’événement Rencontre dégustation dédicace à la librairie La Lizière avec Catherine COLE Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme du Sud Charente