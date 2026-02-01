Rencontre Delphine de Vigan La Galerne Le Havre
Rencontre Delphine de Vigan La Galerne Le Havre jeudi 12 février 2026.
Rencontre Delphine de Vigan
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-12 18:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Dans le roman Je suis Romane Monnier , à travers l’immersion dans un téléphone portable, Delphine de Vigan propose une exploration de nos mondes virtuels et des inquiétudes de l’époque, qui prolonge son roman Les enfants sont rois , avec la veine intime et la finesse psychologique qui ont fait le succès de l’autrice.
Sur inscription .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
