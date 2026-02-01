Rencontre Delphine de Vigan La Galerne Le Havre

Rencontre Delphine de Vigan

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Dans le roman Je suis Romane Monnier , à travers l’immersion dans un téléphone portable, Delphine de Vigan propose une exploration de nos mondes virtuels et des inquiétudes de l’époque, qui prolonge son roman Les enfants sont rois , avec la veine intime et la finesse psychologique qui ont fait le succès de l’autrice.

Sur inscription .

English : Rencontre Delphine de Vigan

