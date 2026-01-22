Rencontre Delphine de Vigan Le Livre sur la Place Hôtel de Ville de Nancy Nancy

Rencontre Delphine de Vigan Le Livre sur la Place

Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-02-03 18:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Le Livre sur la Place vous propose une rencontre avec Delphine de VIGAN animée par Sarah Polacci, Commissaire générale du Livre sur la Place.

Quelles traces laissent nos vies ? Romane Monnier a disparu. Il ne reste d’elle qu’un téléphone portable confié à un inconnu, un samedi soir dans un bar. Thomas va décortiquer ses messages, ses photos, ses notes, ses échanges, plonger au cœur de ses applications et tenter de reconstituer la vie de Romane Monnier. Pourquoi a-t-elle volontairement disparu ? Et pourquoi l’avoir choisi lui ?

Dans son nouveau roman, Je suis Romane Monnier (Gallimard), Delphine de Vigan explore nos mondes virtuels et interroge, par les traces que nous laissons dans nos téléphones, la société et ce qu’elle fait de nous. Delphine de Vigan est notamment l’auteure de No et moi, Rien ne s’oppose à la nuit, D’après une histoire vraie (prix Renaudot et Goncourt des lycéens), et Les enfants sont rois.

Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan (Gallimard, 2026).

Séance de dédicaces sur place avec la participation de la librairie Le Hall du Livre.Tout public

0 .

Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Livre sur la Place invites you to meet Delphine de VIGAN, hosted by Sarah Polacci, General Commissioner of Le Livre sur la Place.

What traces do our lives leave behind? Romane Monnier has disappeared. All that remains of her is a cell phone entrusted to a stranger one Saturday evening in a bar. Thomas will deconstruct her messages, photos, notes and exchanges, delve deep into her applications and try to piece together Romane Monnier?s life. Why did she voluntarily disappear? And why did she choose him?

In her new novel, Je suis Romane Monnier (Gallimard), Delphine de Vigan explores our virtual worlds and, through the traces we leave on our phones, questions society and what it makes of us. Delphine de Vigan is notably the author of No et moi, Rien ne s?oppose à la nuit, D?après une histoire vraie (Prix Renaudot and Goncourt des lycéens), and Les enfants sont rois.

Je suis Romane Monnier by Delphine de Vigan (Gallimard, 2026).

On-site signing session with Le Hall du Livre bookshop.

L’événement Rencontre Delphine de Vigan Le Livre sur la Place Nancy a été mis à jour le 2026-01-22 par DESTINATION NANCY