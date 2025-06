Rencontre-démonstration avec Sophie Tekieli Les dentelles de Mélusine Parvis de l’église Saint-Pierre Touques 5 juillet 2025 16:30

Calvados

Début : 2025-07-05 16:30:00

2025-07-05

Sophie Tekieli réinvente avec du fil de soie l’univers délicat de la dentelle à la fourche, une technique textile ancienne et tombée dans l’oubli. A mi-chemin entre savoir-faire traditionnel et création poétique, cette démonstration fera découvrir un geste lent, précis et hypnotique, au service de bijoux et objets inspirés par la nature, les rêves et la lumière.

Parvis de l’église Saint-Pierre Galerie des Créateurs

Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr

English : Rencontre-démonstration avec Sophie Tekieli Les dentelles de Mélusine

Sophie Tekieli reinvents with silk thread the delicate world of fork lace, an ancient textile technique that has fallen into oblivion. Halfway between traditional know-how and poetic creation, this demonstration will reveal a slow, precise and hypnotic gesture, in the service of jewelry and objects inspired by nature, dreams and light.

German : Rencontre-démonstration avec Sophie Tekieli Les dentelles de Mélusine

Sophie Tekieli erfindet mit Seidenfäden die zarte Welt der Gabelspitze neu, einer alten, in Vergessenheit geratenen Textiltechnik. Auf halbem Weg zwischen traditioneller Handwerkskunst und poetischer Kreation zeigt diese Vorführung eine langsame, präzise und hypnotische Geste im Dienste von Schmuck und Objekten, die von der Natur, den Träumen und dem Licht inspiriert sind.

Italiano :

Sophie Tekieli utilizza il filo di seta per reinventare il delicato mondo del pizzo a forcella, un’antica tecnica tessile caduta nell’oblio. A metà strada tra il sapere tradizionale e la creazione poetica, questa dimostrazione rivelerà un gesto lento, preciso e ipnotico, al servizio di gioielli e oggetti ispirati alla natura, ai sogni e alla luce.

Espanol :

Sophie Tekieli utiliza el hilo de seda para reinventar el delicado mundo del encaje de horquilla, una antigua técnica textil que ha caído en el olvido. A medio camino entre el saber hacer tradicional y la creación poética, esta demostración revelará un gesto lento, preciso e hipnótico, al servicio de joyas y objetos inspirados en la naturaleza, los sueños y la luz.

