Rencontre départementale de clarinettes Centre Socioculturel Royan

Rencontre départementale de clarinettes
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Les élèves clarinettistes des conservatoires de Royan, Rochefort et Saintes constituent le temps d’un concert un grand chœur de clarinettes.
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
English :
Clarinet students from the Royan, Rochefort and Saintes conservatories join forces for a concert to form a large clarinet choir.
