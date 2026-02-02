Rencontre départementale de clarinettes Centre Socioculturel Royan

Rencontre départementale de clarinettes

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Les élèves clarinettistes des conservatoires de Royan, Rochefort et Saintes constituent le temps d’un concert un grand chœur de clarinettes.

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

English :

Clarinet students from the Royan, Rochefort and Saintes conservatories join forces for a concert to form a large clarinet choir.

